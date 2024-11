Die Kirche St. Michael im Geraer Stadtteil Pforten hat rund 85 Jahre auf dem Buckel. Ende der 1930er Jahre gebaut, wurde 1951 noch ein Glockenturm errichtet. Das schlichte Gebäude mit dem Spitzdach stand früher an dominanter Stelle zwischen Dorf und den ersten Häusern der Stadt Gera, sagt Architekt Thomas Laubert.

Heute wirkt die Kirche etwas verloren, nur wenige Meter neben der Stadtautobahn. Wie ein Gleichnis zur sinkenden Bedeutung kleiner Kirchen im ländlichen Raum.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Seit zwei Jahren ist St. Michael schon entwidmet. Der Schaukasten, in dem früher Hinweise zu Gottesdiensten hingen, ist leer. Die Kirchgemeinde Gera will das Gebäude verkaufen. Thomas Laubert will es erhalten und das Einzeldenkmal umbauen. "Das ist ja nur noch optisch eine Kirche", sagt er. "Hier habe ich die Möglichkeit zu schauen: was kann ich erhalten, wie gehe ich mit der Altbausubstanz um?"

Innen steht noch eine einzelne Kirchenbank, auch eine kleine Orgel und viele Tafeln mit Gebetsnummern in einer Kiste. Laubert will das kleine Kirchenschiff teilen und eine Hälfte des Raumes für die Öffentlichkeit nutzbar machen. In der hinteren Hälfte könnten Wohnräume entstehen. Zukunftsmusik noch, aber vielleicht die Rettung für das Haus.

St. Michael ist kein Einzelfall. Knapp 4.000 Kirchen gibt es auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, das ungefähr die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt umfasst. Für die Kirchen ist die Menge an Gotteshäusern längst auch zum finanziellen Problem geworden, wie Baugeschichtlerin Barbara Perlich-Nitz in einer Podiumsdiskussion in Gera sagt. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Mindestens 26.000 Euro kostet der Erhalt einer Kirche jedes Jahr. Ohne bauliche Maßnahmen allerdings. Inzwischen schieben die Kirchen einen riesigen Investitionsstau vor sich her.

In Gera geht es deshalb auch um die Frage, wie viele Kirchengebäude überhaupt noch gebraucht werden. Ein Thema, das die Ökumenische Akademie Gera-Altenburg schon seit einigen Monaten umtreibt. In mehreren Veranstaltungen diskutierten Fachleute mit den Besuchern über die mögliche - und nötige - Veränderung von Kirche.

"Im Mittelalter wurden Kirchen oder ganze Klöster abgerissen", sagt Perlich-Nitz. "Man hat immer wieder neu gebaut, so wie es den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit angemessen war."

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Laut Frank Hiddemann von der Ökumenischen Akademie könnte unsere Generation die erste sein, die keine Kirchen mehr baut. Stattdessen wird an den alten Gebäuden festgehalten. "Das bremst die Entwicklung", so Hiddemann. "Was ist das für eine Kirche", fragt Hiddemann, "die gerne mal auf die Pfarrer verzichtet, aber die Kirchenräume auf jeden Fall erhalten will?"

Er erzählt von einem Abend in der St. Elisabeth-Kirche in Meuselwitz-Zipsendorf, einem riesigen neoromanischen Bau. Für eine Kirchgemeinde, die noch 25 Mitglieder hat. Zwölf davon seien über 80 Jahre alt.

Auch in Gera steht die Kirchgemeinde vor Veränderungen. Rund 3.200 Gläubige zählen dazu. Bisher gab es fünf Kirchen und ein Gemeindezentrum. Schon 2020 ging es in einem Konzept um die Zukunft der Gebäude. Neben St. Michael sollte schon damals eine weitere Kirche ihre Pforten schließen. St. Peter im Stadtteil Leumnitz. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Das wollten die Leumnitzer allerdings nicht hinnehmen. "Wir wollten die Kirche im Dorf erhalten", sagt Marc-Manuel Moritz, Schatzmeister eines im letzten Jahr gegründeten Vereins.