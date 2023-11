Für einen kurzen Augenblick, während der Friedlichen Revolution von 1989, strömten die Menschen plötzlich in die Kirchen. "Da ging es um Mut und Zuversicht", sagte Siegesmund. "Damals war Kirche die feste Burg, die man gebraucht hat, um zu sehen, wir kommen in gute Zeiten." In den 90-Jahren bis heute sei davon nicht viel übriggeblieben. Siegesmund zufolge ist zu klären, ob es die Kirche schafft, in der Ansprache an die Menschen und an die Jugendlichen das zu senden, was sie brauchten. "Ich würde sagen, das ist nicht gelungen."