Sicherheit Polizei schützt zahlreiche Gebäude in Thüringen

Zahlreiche Immobilien in Thüringen erhalten besonderen Polizeischutz. Bei knapp 390 Gebäuden besteht nach Angaben des Innenministeriums die Gefahr, dass an, in oder im Umfeld dieser Straftaten begangen werden.

In gefährdeten Objekten und in ihrer unmittelbarer Nähe hat die Polizei erweiterte Befugnisse. So können die Beamten etwa die Identität einer Person feststellen, wenn es Hinweise darauf gibt, dass an oder in einem Gebäude Straftaten begangen werden sollen, die die Menschen in dem Objekte gefährden.