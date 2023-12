Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag in Gotha erheblichen Schaden angerichtet . Nach Angaben der Polizei wollte ein 41-Jähriger am Nachmittag von der Clara-Zetkin-Straße links in ein Grundstück abbiegen und hielt deshalb an.

In der Folge fuhr der 34-Jährige in das abbiegende Auto und schob anschließend noch fünf auf der linken Straßenseite geparkte Autos ineinander. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Passanten hinderten ihn daran, vom Unfallort zu flüchten. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 1,1 Promille.

Am Montag gab es weitere schwere Unfälle in Thüringen, bei dem ein Mann in Nordhausen tödlich verunglückte und ein anderer Mann in Neustadt an der Orla in Ostthüringen von einem Auto überrollt und schwer verletzt wurde.