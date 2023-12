Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Zwei schweren Unfälle in Thüringen: 95-Jähriger stirbt in Nordhausen

11. Dezember 2023, 18:48 Uhr

In Thüringen hat es am Montag zwei schwere Unfälle mit Rentnern gegeben. In Nordhausen starb ein 95-Jähriger auf der L1038. In Neustadt an der Orla wurde ein 83-Jähriger von einem Auto überrollt.