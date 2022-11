Bei insgesamt 41 Demonstrationen sind am Montagabend thüringenweit rund 10.000 Menschen gegen die Regierungspolitik auf die Straße gegangen. Das waren laut Polizei etwa 5.000 weniger als noch vor einer Woche. Erneut richtete sich der Protest vor allem gegen die Energiepolitik und der kritischen Haltung der Bundesregierung zum russischen Angriff auf die Ukraine. Kritik gab es außerdem an noch geltenden Corona-Regeln.

Wie in den vergangenen Wochen schon, sind auch am Montagabend wieder Menschen in Sonneberg auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung, deren Haltung zum Ukraine-Krieg und die Corona-Regeln. (Archivbild)

Wie in den vergangenen Wochen schon, sind auch am Montagabend wieder Menschen in Sonneberg auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung, deren Haltung zum Ukraine-Krieg und die Corona-Regeln. (Archivbild)

Wie in den vergangenen Wochen schon, sind auch am Montagabend wieder Menschen in Sonneberg auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen die Energiepolitik der Bundesregierung, deren Haltung zum Ukraine-Krieg und die Corona-Regeln. (Archivbild) Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

Nach Angaben der Polizei lag der Schwerpunkt wie in den Vorwochen in Ostthüringen. Die größten Demonstrationen gab es in Gera mit rund 1.200 Demonstranten, in Altenburg mit etwa 1.100 und in Pößneck, wo rund 1.000 Menschen auf die Straße gingen.