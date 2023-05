Zu wenige Messwerte bestätigt auch das Landesamt. Möglicherweise könnte Zeitdruck der Grund für die Arbeit mit zu wenigen und veralteten Daten sein. Denn nach MDR-Informationen schrieb das Landesamt für Umwelt erst im Dezember 2019 die Arbeiten für die Einstufung der Vorsorgegebiete aus, im April 2020 erfolgte die Vergabe der Leistungen. Flächendeckende Messungen mussten also aus Zeitgründen unterbleiben. Am 31.12.2020 trat die Thüringer Verordnung über die Radon-Vorsorgegebiete in Kraft. Andere Bundesländer wie zum Beispiel Hessen nutzten die Zeit bis zum Fristablauf besser und erneuerten ihre Datenbestände. Dabei stellten sie auch fest, dass nur bei Mehrfachmessungen aussagekräftige Werte erreicht werden können.

Die vier Ostthüringer Gemeinden befürchten jetzt Nachteile, höhere Kosten und einen Wertverlust bei Immobilien. Denn mit der Einstufung müssen Bauherren oder Eigentümer von öffentlichen Gebäuden Schutzmaßnahmen ergreifen. Da das Gas durch Risse im Fundament von Häusern oder schlecht isolierte Rohrschächte in die Gebäude gelangen kann, müssen zum Beispiel in Arbeitsräumen regelmäßig Messungen durchgeführt werden.

Bei Neubauten müssen die Bauherren dickere Bodenplatten aus wasserundurchlässigem Beton und Sperrfolien einbauen. In einem aktuellen Fall sorgte das laut Stadtverwaltung bei einem Bauherrn in Ronneburg für Mehrkosten in Höhe von 13.000 Euro. In Zukunft könnte das dazu führen, dass Investoren einen Bogen um Ronneburg machen. Aber auch Familien könnten sich in Zukunft überlegen, ob sie in der Region wohnen möchten.