Wer schon einmal versucht hat, ein kleines Bächlein anzustauen, dürfte nicht sonderlich erfolgreich gewesen zu sein. Der Biber hat zwar keine Ahnung von Physik, nutzt sie aber besser als wir. Los geht es mit kleinen Stöckchen, die er in den Bachgrund steckt. Mit Hilfe von Steinen wird das Ganze befestigt. Alles, was noch so angeschwemmt wird, sammelt sich schon mal an den Rechen. Er ist sogar in der Lage, hier mit Zweigen ein Flechtwerk herzustellen. Dann wird Schlamm dagegen geschoben und wenn die Höhe nicht ausreicht, kommt eben die nächste Schicht darauf. In der Schweiz hat man drei Meter hohe Biberdämme gemessen. Auch hundert Meter Länge sind kein Thema. Und wenn am Ende ein Teich entsteht, wird das seitliche Ablaufen des Wassers ebenfalls mit einem kleinen Damm verhindert. So entstehen Lebensräume für Insekten und Wassertiere, die es so nicht gegeben hätte.