2007 wurden in Thüringen zum ersten Mal wieder Biber-Bauten gesichtet und die großen Nagetiere nachgewiesen, nachdem sie deutschlandweit nahezu ausgerottet waren. Der Grund dafür: Bejagung - unter anderem wegen des Pelzes, Fleisches und des Duftsekretes "Bibergeil".

Mittlerweile haben die Tiere wieder einen großen Teil ihrer ursprünglichen Reviere an Werra, Saale, Ilm, Unstrut und Gera in Besitz genommen. Laut Britta Krämer vom Kompetenzzentrum "Wolf Biber Luchs" ist dies ein großer Erfolg. "Den Bibern geht es gut", sagt sie. Etwas 650 Exemplare und 185 Reviere weisen darauf hin. Die Zahlen für die Biberpopulation des Kompetenzzentrums beruhen auf Zufallsbeobachtungen und Meldungen an die Naturschutzbehörden der Kommunen, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte.

Im Überblick: Biber Biber sind vor allem nachts und in der Dämmerung aktiv. Sie haben eine markante Kelle als Schwanz und große, orangefarbene Nagezähne, die stetig nachwachsen. Zu ihrer Nahrung gehören junge Zweige, Knospen, Blätter und die Rinde von Bäumen. Biber sind die größten Nagetiere Europas.



Es ist verboten, die streng geschützen Tiere zu fangen, zu töten, zu stören oder ihre Bauten und Dämme zu beschädigen. Ausnahmen sind unter Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde im Einzelfall möglich. (Quelle: Nabu Thüringen)

Der Biber fühlt sich in Thüringen sehr wohl. Das könnte vor allem an den für ihn optimalen Gegebenheiten liegen: Der perfekte Fluss sollte ein fast unberührtes Ufer bieten. Viele Bäume, große Wurzeln und Möglichkeiten, sich verstecken zu können, sind für Biber überlebenswichtig. Haben sie sich in einem Gebiet angesiedelt, tragen die Tiere maßgeblich zur Artenvielfalt bei. Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt/Jens Düring

"Biber können durch ihre Lebensraumgestaltung aus einem geraden, artenarmen, der Sommerhitze ausgesetztem Gewässer in kurzer Zeit eine kleine Bach- oder Flussaue machen. Sie gestalten das, wo jede Menge anderer Tier- und Pflanzenarten Lebensraum finden. Und das machen die Biber einfach, weil sie es können, und die schicken keine Rechnung", erklärt Jan Schöne von der Nabu-Biberstation in Torgau. Damit ist der Biber ein wichtiger und natürlicher Helfer im Kampf gegen den Artenschwund, wofür sonst teure Projekte in Auftrag gegeben werden müssten.

Biber sind aber auch für Schäden verantwortlich. So drohte im vergangenen Jahr in Ilmenau der Hauptdamm eines großen Teiches im Ortsteil Unterpörlitz wegen Biberschäden zu brechen. Der Damm wurde provisorisch gesichert, der Gesamtschaden wurde auf rund 90.000 Euro geschätzt. Der Kreistag stimmte Mitte Dezember den notwendigen Ausgaben für die Sanierung zu.

Auch Grundstückbesitzer mit Gärten am Wasser melden Schäden. Ebenso sind umgefallene Bäume an Flüssen oder Biberburgen an manchen Stellen ein Problem, da es so zu Überschwemmungen kommen kann.