Gesundheitsbranche Regiomed beantragt für Kliniken Insolvenz in Eigenverantwortung

02. Januar 2024, 13:11 Uhr

Der Gesundheitskonzern Regiomed hat für seine Klinik-Betreibergesellschaft Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. In Thüringen betroffen sind die Krankenhäuser in Neuhaus am Rennweg, Sonneberg und Hildburghausen.