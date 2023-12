Sonnebergs Landrat Robert Sesselmann (AfD) will das Streichen unbesetzter Stellen in der Kreisverwaltung prüfen lassen. Das teilte er in dieser Woche bei einer Sondersitzung des Kreistags mit. Grund sei der Spardruck, der aus der Übernahme der Regiomed-Kliniken im Januar resultiert. Sesselmann will nach eigenen Angaben das Einstellen neuer Mitarbeiter künftig auf Dringlichkeit prüfen. Das Thema wurde in der Sitzung von Kreistagsmitglied Heiko Voigt (parteilos), der gleichzeitig Bürgermeister der Stadt Sonneberg ist, vorgebracht. So müsse untersucht werden, ob die derzeit 14 unbesetzten Stellen in der Kreisverwaltung gestrichen werden könnten.