Als Grund für den erheblichen Verlust gibt Regiomed an, dass 2023 Ausgleichszahlungen des Bundes weggefallen seien. Zugleich habe es erhebliche Kostensteigerungen gegeben. Auch für das kommende Jahr werde ein dickes Minus in der Bilanz erwartet, heißt es in einem Beschluss der Gesellschafterversammlung. 2022 habe der Verbund noch ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen können.

Die Krankenhäuser sollen ab dem kommenden Jahr wieder in die Trägerschaft der jeweiligen Kommunen und Landkreise übergehen. In Südthüringen sind das die Landkreise Hildburghausen und Sonneberg. In der derzeitigen Lage seien schnelle Entscheidungen notwendig - durch die komplexe Struktur des Klinikverbundes sei das allerdings nicht möglich, so ein Kliniksprecher. Was das für die einzelnen Krankenhäuser genau bedeutet, ist unklar.