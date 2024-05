Henning erinnert sich an die ersten schwierigen politischen Jahre, in denen er als Bürgermeister dabei geholfen hat, Wasserleitungen zu verlegen. "Wir Männer im Ort haben per Hand die Straßengräben geschaufelt. Ich bin mit meinem Privat-Pkw durch die ganze Republik gefahren, um Baumaterial zu besorgen."

Es kam die politische Wende. Henning zog für die CDU in den Kreistag ein und blieb dort bis heute - als Dienstältester, wie er sagt. In den späten 1990er-Jahren folgten weitere Posten in der Verwaltungsgemeinschaft Stotternheim. Nach der Gebietsreform wurde er VG-Chef in Großrudestedt, bis die Wahl zum Landrat kam. Seit 2012 steht der Christdemokrat an der Spitze des Kreises Sömmerda. Aus Altersgründen darf Harald Henning am 26. Mai 2024 nicht noch einmal zur Wahl antreten, was er einerseits bedauert, andererseits zufrieden auf eine erfüllte Zeit zurückblickt.

Er habe schöne Erinnerungen an seine Amtsperioden als Landrat. Stolz sei er auf vieles, das in seiner Zeit geschafft wurde. Henning nennt den Ausbau der Straßen und Radwege und den Umbau der Verwaltung. "Gerade in Bezug auf die Digitalisierung sind wir im Thüringen-Vergleich weit vorn dran. Wir haben ein kreiseigenes Rechenzentrum aufgebaut, um das uns andere beneiden."

Schwerpunkt war für Henning auch stets der Bau von Schulen. "Wir haben weit über 150 Millionen Euro in Schulen investiert, haben zwölf neue Turnhallen gebaut. Natürlich ist das jetzt zum Teil schon wieder etliche Jahre her und wir müssen einiges schon wieder sanieren." Im Gymnasium Gebesee, zum Beispiel, fügt Henning an.

Es gibt aber auch Dinge, die hätte Henning gern zu Ende geführt. "Den Schulnetzplan zum Beispiel, aber das muss nun mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin fortführen." Auch in Sachen Breitband-Ausbau wäre Henning gern schneller vorangekommen. Seit 2014 laufen dazu die Planungen.