Zudem sind Hebammen rund um die Uhr im Einsatz, sie sind immer erreichbar, Tag und Nacht, an den Wochenenden und an Feiertagen. Beispielsweise in der Wochenbett-Betreuung: "Die ersten sieben Tage komme ich täglich, in bestimmten Fällen zweimal täglich", sagt Susan Küpper. "Ich gehe erst, wenn die Familie beruhigt, empowert und sicher im Umgang mit dem Baby ist. Bis zum nächsten Tag, wenn ich wiederkomme, weiß die Familie, was sie tun muss." Da sitze sie auch mal zwei Stunden.