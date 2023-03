In Thüringen sind in dieser Grippe-Saison nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang 83 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Virusgrippe (Influenza) erfasst worden. In 71 Fällen war die Virusgrippe alleinige Todesursache.



Insgesamt knapp 22.000 Krankheitsfälle wurden in Thüringen seit Herbst gemeldet. Wegen Influenza in ein Krankenhaus eingewiesen wurden knapp 1.300 Erkrankte. Der Höhepunkt der Grippewelle ist bereits seit dem Jahreswechsel überschritten.



Das Gesundheitsministerium geht von einer gewissen Dunkelziffer bei den Grippe-Fällen aus, da viele Ärzte wegen der meist eindeutigen Symptome auf eine Labordiagnostik verzichten. Erfasst werden in der Regel nur die mittels Labordiagnostik bestätigten Erkrankungen.