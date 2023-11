Bildrechte: IMAGO/Rolf Poss

Betroffenenrat gegründet Thüringen will Kinder und Jugendliche besser vor sexueller Gewalt schützen

17. November 2023, 11:07 Uhr

Die Zahl der sexuellen Übergriffe und Missbrauchsvorfälle liegt in Thüringen auf hohem Niveau. Laut aktueller Kriminalitätsstatistik gab es im vergangenem Jahr 452 erfasste Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Im Freistaat soll sich jetzt ein Landesbetroffenenrat gründen, der einzelne Fälle aufarbeitet und den Betroffenen eine Stimme in Politik und Wissenschaft gibt.