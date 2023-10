Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Montag das erste Mal ein Lagebild "Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen" vorgestellt. Darin werden für das Jahr 2022 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen insgesamt 1.957 Opfer sexueller Gewalt gezählt. 1.808 Opfer sind jünger und 149 älter als 14 Jahre. In Thüringen sind 452 Fälle sexuellen Missbrauches an Kindern unter 14 Jahren registriert worden, in Sachsen-Anhalt 561 und Sachsen 795 Fälle.