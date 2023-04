Ex-Umweltministerin Siegesmund für Verbandsposten in Berlin nominiert

Thüringens Ex-Umweltministerin Anja Siegesmund ist jetzt offizielle Kandidatin für das Amt als geschäftsführende Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft mit Sitz in Berlin. Ein BDE-Sprecher bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Thüringer Allgemeinen". Der Vorstand habe am Donnerstag entschieden, Siegesmund der Mitgliederversammlung am 25. Mai für die Verbandsspitze vorzuschlagen.