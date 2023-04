Das Gremium berät die Landesregierung. Es hatte sich mehrfach getroffen, nachdem Siegesmund Mitte Januar das Angebot für den Spitzenjob in Berlin bei der Thüringer Staatskanzlei anzeigt hatte. Die endgültige Entscheidung darüber, nach welcher Übergangszeit Ex-Regierungsmitglieder in die freie Wirtschaft oder andere Bereiche außerhalb des öffentlichen Dienstes wechseln dürfen, trifft das Kabinett. Im Fall Siegesmund soll die Entscheidung Ende April fallen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN will sich die Landesregierung an die durch das beratende Gremium empfohlenen 16 Monate Pause halten.