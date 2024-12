Inversionswetterlage sorgt für dicke Luft Schuld an der schlechten Luft ist eine sogenannte Inversionswetterlage. Bei dieser umgekehrten Wetterlage sind – ungewöhnlicherweise – die oberen Luftschichten wärmer als die unteren.



Auf den Bergen ist es gerade ungewöhnlich warm. Nach Angaben von Wetterfachfrau Susanne Langhans vom MDR SACHSENSPIEGEL wurden am Samstagmittag etwa auf dem Fichtelberg 11,8 Grad Celsius gemessen.



In den Tälern und Flussniederungen ist es dagegen frostig und mitunter nebelig oder dunstig. So lag in Kmehlen im Landkreis Meißen die Höchsttemperatur am Samstag bei minus 2,9 Grad, in Zeithain bei minus 2,4 Grad. In Leipzig wurden plus 3,2 Grad gemessen.