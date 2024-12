Auch in Mühlhausen ist die historische Altstadt mit ihren vielen denkmalgeschützten Gebäuden für Feuerwerk gesperrt. In Weimar gibt es zwei neue Straßen mit Böllerverbot - das sind die Schiller- und die Frauentorstraße. Auch rund um den Theaterplatz, am Frauenplan und am Markt darf kein Feuerwerk gezündet werden. In Gotha bleibt das Gebiet rund um Schloss Friedenstein wie in den Vorjahren böllerfreie Zone. Wer trotz Verbot Feuerwerk zündet, riskiert eine hohe Strafe. Zum Teil werden mehrere Zehntausend Euro fällig. Weil die Kontrollen aber Personal erfordern, verzichten viele Kommunen auf ausgewiesene Verbotszonen.