CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner begründet es so: "Lehrerinnen oder Lehrern sagen uns ganz deutlich, dass es in den weiterführenden Jahrgängen der 6.- 8. Klasse erhebliche Unterschiede im Leistungsniveau gibt, wenn man die Schüler einfach in die nächste Klasse versetzt. Deshalb kämpfen wir dafür, dass hier das Vertrauen in die Lehrer wieder vorhanden ist. Dass die mit pädagogischem Augenmaß entscheiden können, ob man das Kind ein Jahr wiederholen lässt oder es in die nächsthöhere Klassenstufe gibt."