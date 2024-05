Mitglieder einer teils mit Sturmhauben maskierten Gruppe haben einen 16-Jährigen in Jena mit Schlägen und Tritten malträtiert.

Der Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag gegen 23 Uhr in Jena-Ost nahe einer Straßenbahn-Haltestelle mit der etwa zehnköpfigen Gruppe aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einige sollen dann auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben.