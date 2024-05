In Gera ist in der Nacht zum Sonntag offenbar auf einen Menschen geschossen worden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde das Opfer dabei schwer verletzt.

Der Zwischenfall soll sich im Süden der Stadt auf offener Straße ereignet haben. Die Polizei bestätigte ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Kripo ermittelt in dem Fall. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilen.