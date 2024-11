Sie erhöhte sich um rund 291,7 Megawatt im Jahr 2023 auf 2.419 Megawatt und nun auf rund 2.698 Megawatt Anfang Oktober. Einen so kräftigen Sprung hatte es in den Jahren zuvor nicht gegeben - insgesamt erhöhte sich die Nutzung der Sonnenenergie für die Stromerzeugung kontinuierlich im Freistaat. 2019 lag die Zahl der neuen Solaranlagen nach den Zahlen des Ministeriums noch bei 2.330 mit einer installierten Leistung von rund 190,4 Megawatt. Laut Energieagentur deckt Sonnenstrom inzwischen mehr als ein Fünftel des Stromverbrauchs in Thüringen.