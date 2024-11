Das Geld solle beispielsweise in Vereine und Kulturangebote fließen. Der Geschäftsführer der Betreiberfirma, Stefan Zaubitzer, sagte, mit solchen Verträgen wolle sein Unternehmen die Kommunen an der Energiewende beteiligen. Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind die ohnehin verpflichtet, an der Energiewende mitzuwirken.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Photovoltaikanlage Birkigt versorgt 1.500 Haushalte mit Strom

Die Anlage in Birkigt gehöre zu den wichtigsten Pilotprojekten von Teag Solar in Thüringen. Der Gemeinde Unterwellenborn entstünden dabei keinerlei Kosten.

Das Unternehmen hatte die etwas mehr als einen Hektar große, ungenutzte Ackerfläche in Birkigt von der Gemeinde abgekauft. Von Juni an wurde die Anlage in rund fünf Wochen für 1,4 Millionen Euro gebaut. Mindestens 20 Jahre lang soll hier Ökostrom produziert werden. Pro Jahr liefern die neun Solarmodule rund 1,9 Gigawattstunden Ökostrom, wie Geschäftsführer Zaubitzer sagte.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Damit könnten rund 1.500 Haushalte mit Strom versorgt werden. Um die Anlage herum hat das Unternehmen Blühstreifen sowie Totholz- und Natursteinhaufen angelegt. Auf Wunsch der Anwohner wurden als Sichtschutz Bäume gepflanzt. Zuvor hatte es Bedenken gegeben, die Anlage könnte Anwohner blenden.

Beteiligungsmodell soll ausgebaut werden

Die Teag Solar GmbH war vor rund zweieinhalb Jahren von der Thüringer Energie AG (Teag) gegründet worden. Das Unternehmen entwickelt und baut große Solarparks für Unternehmen und Kommunen. Wie Geschäftsführer Zaubitzer sagte, will der Betrieb Interessierte künftig mit "Bürgersparbriefen" für den Bau von Solaranlagen auf Freiflächen gewinnen. Sie könnten sich am Bau der Anlagen beteiligen und über eine Festverzinsung risikofrei von den Erträgen profitieren. Das habe das Unternehmen bei der PV-Anlage in Birkigt mit den eigenen Mitarbeitern erfolgreich getestet.