Der Ausbau der Windräder in Thüringen stockte dagegen. Laut Agentur wurden lediglich sechs neue Anlagen im Kyffhäuserkreis und im Saale-Holzland-Kreis in Betrieb genommen. Deren Gesamtleistung liegt laut Angaben bei 32 Megawatt. Damit ständen jetzt in Thüringen 871 Windräder mit einer Gesamtleistung von 1829 Megawatt. Sie deckten 37 Prozent des Thüringer Stromverbrauchs.