Wepa will Werk mit Solarstrom versorgen

Für die Industrie steht vor allem ein Werk des Unternehmens Wepa am Fluss Zschopau, in dem Kosmetik- und Taschentücher hergestellt werden. Das Werk – in dem rund 250 Menschen arbeiten – hat einen hohen Energiebedarf, den es künftig auch durch den Solarpark decken will. Wepa ist bald wohl alleiniger Investor des geplanten Solarparks, übernimmt diese Rolle von der norwegischen Firma Statkraft, die die Idee des Parks bisher entwickelt hat.

Die rund 100.000 Euro, die laut Bürgermeisterin jedes Jahr in die Gemeindekasse von Kriebstein fließen würden, ergeben sich aus zwei Einnahmequellen: Der Gewerbesteuer und einer freiwilligen Abgabe des Betreibers in Höhe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde erzeugtem Strom. Sie liegt genau in der Höhe, in der wohl bald alle Betreiber von Solar- und Windkraftanlagen Abgaben an die Kommunen zahlen müssen.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen verpflichtende Abgaben

Die Energiewende ist im vollen Gange – vor allem der Ausbau von großen Freiflächen-Solaranlagen beschleunigt sich gerade massiv. Und auch das Tempo bei Windkraftanlagen hat wieder zugenommen. Doch bisher gab es ein großes Problem: Windkraftanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen entstehen überwiegend in ländlichen Gebieten – obwohl der Strom vor allem in den städtischen Ballungsgebieten verbraucht wird. Profitiert haben die Kommunen von den Anlagen aber bisher wenig. Denn es galt: Kommunen können Geld vom Betreiber erhalten – wie im Fall der geplanten Anlage in Kriebstein. Verpflichtet sind die Betreiber dazu aber nicht.

Das soll sich nun ändern: Sachsen und Sachsen-Anhalt planen Gesetze, mit denen Kommunen künftig finanziell an neuen Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen beteiligt werden sollen. In Thüringen ist eine entsprechende Beteiligung bisher nur für Windkraftanlagen vorgesehen.

Sachsen will Beteiligungsgesetz im Juni verabschieden

Wir müssen in Sachsen vorwärts kommen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Gerd Lippold Staatssekretär im sächsischen Umweltministerium