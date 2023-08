Laut Maier muss vor allem das Ziel sein, wieder eine Landesregierung mit eigener Mehrheit bilden zu können. Wenn die bisherige Koalition mit Linken und Grünen diese Mehrheit bekomme, könne auch das ein Bündnis für die Zukunft sein. Sollte es für Rot-Rot-Grün nicht reichen, müsse der Bogen weiter gespannt werden, so Maier. Auch eine sogenannte Deutschland-Koaltion mit CDU und FDP schließt er nicht aus. Maier geht nicht davon aus, dass eine fehlende Koalitionsaussage der SPD im Landtagswahlkampf schaden könnte.

Die Thüringer CDU forderte der SPD-Landeschef auf, sich im anstehenden Wahlkampf auf die Sachthemen zu konzentrieren. Jüngste Anträge der Union im Landtag etwa zur Gendersprache seien im Grunde nur Wasser auf die Mühlen der AfD. Statt einen "Kulturkampf" zu führen, solle sich die CDU zu dem bekennen, was eine Demokratie ausmache, nämlich zu einem Wettstreit der Ideen. Grundsätzlich gebe es aber Schnittmengen mit allen potenziellen Koalitionspartnern. "Wir sind die Partei, die verbinden kann", sagte Maier.

Laut Maier will die SPD im kommenden Wahlkampf vor allem auf das Thema Familienpolitik setzen. Er wolle, dass sich Familien in Thüringen wohlfühlten und hierher kämen. "Ich möchte, dass Thüringen das familienfreundlichste Bundesland wird", sagte Maier. Dazu gehöre etwa kostenfreie Bildung und kostenfreies Mittagessen, das fange bereits im Kindergarten an. Die SPD müsse klar machen, dass sie sich um die Probleme und Herausforderungen der Familien kümmere. Dann werde die Partei auch besser zur Geltung kommen. Als weitere wichtige Themen bezeichnete Maier den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel. Migration spiele ebenfalls eine Rolle, stehe aber aus seiner Sicht nicht ganz oben auf der politischen Agenda.