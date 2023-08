Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hat scharfe Kritik an den Grünen geübt. Es gebe verschiedene Dinge, die wegen der Grünen in der Politik falsch liefen, sagte Kemmerich im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. Dazu gehöre, in die Lebensweise der Menschen einzugreifen, sei es in der Mobilität, in der Ernährung oder in der Energieversorgung. Kemmerich sprach wörtlich von einer Übergriffigkeit der Grünen.