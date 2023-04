Der Landesrechnungshof will seinen Bericht zur Einstellungspraxis für wichtige Jobs in der Regierung nicht überarbeiten. Die Prüfer sähen keinen Anlass, das Papier zu ändern, sagte ein Sprecher des Rechnungshofs. Aus ihrer Sicht sei der Bericht richtig. Vorausgegangenen war Kritik von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er sprach von objektiven Fehlern in dem Bericht, die bisher nicht korrigiert worden seien.