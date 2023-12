Auch zwei Tage vor Weihnachten wird in Thüringen wieder in Supermärkten und Geschäften gestreikt. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Freitag rund 15 Standorte von Kaufland, H&M-Filialen in Gera und Erfurt sowie Ikea in Erfurt. Seit Montag hatte die Gewerkschaft dazu aufgerufen, die Streiks im Weihnachtsgeschäft fortzusetzen.