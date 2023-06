Bei Edeka hat der Warnstreik nach Angaben des Unternehmens für Unverständnis gesorgt. Die Inflation stelle sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen vor Herausforderungen, daher sei man an einem schnellen Tarifabschluss interessiert, erklärte eine Sprecherin. Auf die Lieferungen an die Edeka-Märkte habe der Warnstreik keinen Einfluss gehabt.

Schon in der vergangenen Woche hatte Verdi die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen-Anhalt zu Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag hatten Beschäftigte von Ikea, Kaufland, Edeka und Marktkauf im Raum Magdeburg sowie den Kaufland-Filialen in Dessau-Roßlau, Zeitz, Aschersleben, Bitterfeld-Wolfen und Bernburg gestreikt. Am Samstag gab es weitere Warnstreiks von Beschäftigten bei Ikea, Kaufland und E-Center im Raum Magdeburg sowie bei Marktkauf Burg.

"Dass die Beschäftigten, die ihren Unternehmen in dieser Zeit Rekordumsätze erwirtschaftet haben, sauer sind, ist verständlich", sagte Christine Stoffl. An einer zentralen Kundgebung am Freitag war vor der Marktkauf-Filiale in Burg im Jerichower Land haben sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 80 Beschäftigte beteiligt. Am Samstag versammelten sich die Streikenden demnach bei Ikea in Magdeburg. Auch im Groß- und Außenhandel hatte Verdi zu Warnstreiks aufgerufen.