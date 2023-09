Knapp 50 Personen streiken im sächsischen Meerane vor der Halle eines Pharma-Großhändlers. Sie gehen für mehr Geld auf die Straße. Denn seit Monaten stocken die Tarifverhandlungen im Handel, gleichzeitig macht die Inflation alles teurer. Die Streikenden werden unterstützt von Sylke Hustan von Verdi. Sie erklärt am Telefon: "Ich bin 23 Jahre Gewerkschaftssekretärin, so etwas habe ich noch nicht erlebt. Dass so viele Leute streiken wollen und sagen: Wir wollen jetzt auch auf die Straße gehen, uns reicht's."

Verdi kritisiert Lohnerhöhungen von Unternehmen

Die Gewerkschafterin sitzt für den Großhandel in Sachsen und Thüringen mit am Verhandlungstisch. Bis zur Einigung wollen einige Unternehmen jetzt freiwillig rund fünf Prozent mehr an die Mitarbeitenden zahlen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt Hustan und kritisiert: "Damit wollen sie uns praktisch entsolidarisieren und wollen den Streikwillen der Arbeitnehmer brechen, sodass wir dann nicht mehr durchsetzungsfähig sind."

Sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel will zum Beispiel der Rewe-Konzern nach eigenen Angaben seinen Beschäftigten ab kommendem Monat so viel mehr zahlen, wie die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen aktuell anbieten. Außerdem bekämen die Beschäftigten noch länger den 10-Prozent-Inflationsausgleichsrabatt in den eigenen Supermärkten.