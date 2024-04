Strompreis Warum Netzentgelte je nach Region unterschiedlich teuer sind

Diese Kosten geben dann die Netzbetreiber an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Die mehr als 850 Netzbetreiber in Deutschland legen die Netzentgelte in Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur fest. Sie sind also staatlich reguliert und richten sich nach den Kosten etwa für Betrieb und Ausbau der Netze.