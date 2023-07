Außerdem hat die Bundesregierung seit dem vergangenen Jahr so genannte Sicherstellungszuschläge. Damit soll in der Geburts- und Kindermedizin von kleineren Krankenhäusern mit jährlich 200 bis 500 Geburten gerade in ländlichen Gebieten das Defizit zu großen Teilen ausgeglichen werden. Das Land Thüringen plant dafür in diesem und im nächsten Jahr vier Millionen Euro ein. Darüber hinaus unterstützt das Land einzelne Krankenhäuser zusätzlich mit mehreren Hunderttausend Euro.

Das ist jedoch alles nur ein Herumdoktoren an den Symptomen. Der große Wurf steht noch aus: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) arbeitet aktuell auch mit den Bundesländern an einer Krankenhaus-Reform, bei dem das System der Fallkostenpauschalen teilweise abgeschafft werden soll. Geplant ist, dass künftig die Geburtsstationen auch dafür Geld erhalten, wenn Ärzte, Hebammen, aber auch der Kreißsaal in Bereitschaft gehalten werden, also auch wenn noch gar keine Geburt stattfindet. "Damit haben auch kleinere Fachabteilungen bei sinkender Geburtenzahlen eine sichere, fallunabhängige Finanzierung", begrüßte eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums das Vorhaben. Geburtshilfen, die zuletzt finanziell eher stiefmütterlich behandelt wurden, sollen zudem weitere Gelder erhalten.

Wie viel Geld "kostet" eine Geburt? - Geburt per Kaiserschnitt ohne Komplikationen in einer Klinik: Ca. 3.000 Euro



- Vaginale Geburt ohne Komplikationen zum Termin in einer Klinik: Ca. 2.000 Euro



- Geburt in einer Hebammen-Einrichtung: 530 bis 660 Euro



- Hausgeburt: 640 bis 790 Euro



Die AOK verweist darauf, dass jeweils weitere Kosten dazu kommen können.



Quelle: Leistungskatalog AOK

Erreichen schwangere Frauen Kliniken in Thüringen weiter rechtzeitig?

Doch erreichen nach den Schließungen schwangere Frauen überall in Thüringen weiterhin rechtzeitig ein Krankenhaus? Vorgeschrieben ist, dass eine schwangere bei einer Fahrt mit dem Auto in maximal 40 Minuten ein Krankenhaus erreichen soll. Das Gesundheitsministerium und auch die AOK erklärten auf Anfrage von MDR THÜRINGEN, dass ihnen keine Region in Thüringen bekannt sei, bei denen eine Frau eine längere Zeit bis zu einer Klinik benötige.