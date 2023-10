Am Standort der Thüringen-Kliniken in Saalfeld soll ein neuer Medizin- und Sozialcampus entstehen. Das Land fördert den Neubau mit mehr als 91 Millionen Euro. Mit den Neu- und Umbauten würden gute Voraussetzungen für die medizinische Versorgung in der Ostthüringer Region geschaffen, teilte das Landratsamt mit. Dafür war noch im Juli der Zeitplan wegen der allgemeinen Wirtschaftslage ungewiss.