Wenn bis Ende Jahres kein Personal gefunden wurde, steht demnach die dauerhafte Schließung der Geburtsstation bevor. Die Entscheidung müsse dann zusammen mit den Gesellschaftern getroffen werden. Derweil werde der Bedarf an Geburtshilfe in Sonneberg und Umgebung aufgefangen. Außerdem könnten Angebote für Schwangere in Coburg oder Lichtenfels wahrgenommen werden. Zusätzlich werde eine Online-Beratung angeboten. Bis Ende Jahres waren den Angaben nach zwei bis drei Geburten in Sonneberg geplant.