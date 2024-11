Auch an anderen Orten in Thüringen laufen die Vorbereitungen für die Wintersportsaison auf Hochtouren. Am Fallbachhang in Oberhof wird die Anlage laut Betreibern noch diesen Donnerstag vom Tüv geprüft. Sofern es die Temperaturen zulassen, soll dort die Saison wieder Anfang Dezember starten. Ebenfalls startklar: der Skilift in Heubach im Kreis Hildburghausen. Dort hofft der Betreiber Dennis Wagner in diesem Jahr auf 90 Betriebstage. Aufgrund des schlechten Winters war der Lift in der vergangenen Saison nur 60 Tage geöffnet.