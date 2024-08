Der Bürgermeister will sich demnächst auch mit seinem Amtskollegen aus Masserberg treffen. Denis Wagner (CDU) ist im Ehrenamt Bürgermeister, betreibt die Ski-Area in Heubach. Laut Bätz denkt die Stadt aber auch über einen Förderverein nach. In der Nachbarstadt Lauscha werde das Erlebnisbad erfolgreich von einem Verein betrieben. "Wir haben uns mal angehört, wie die das machen. Vielleicht wäre das auch eine Idee, zumindest kurzfristig. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir jetzt halt einfach durchdiskutieren müssen und auch eine Bewertung machen müssen. Was kostet uns was und wie können wir einen Winterbetrieb auch wirklich sicherstellen", so Bätz.