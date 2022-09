Migration Land mehr Flüchtlinge in Kommunen schicken - Landkreistag wehrt sich

Thüringen will bis zum Ende des Jahres mehr Flüchtlinge aus der Erstaufnahmestelle in Suhl in den Kommunen unterbringen. Auf die Pläne des Migrationsministerium reagierte der Thüringer Landkreistag mit Unverständnis. Dessen Geschäftsführer Thomas Budde sagte, die Kommunen hätten alles Menschenmögliche getan, um die vielen Tausend zusätzlichen Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen - nun sei das Land an der Reihe.