Wegen eines Streikaufrufs in Zentrallagern kann es zu Engpässen in Thüringer Supermärkten kommen. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi das Rewe-Lager in Neudietendorf und die Netto-Lager in Erfurt-Stotternheim und Guteborn im Altenburger Land.