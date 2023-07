In Thüringen wird seit Donnerstagmorgen erneut im Groß- und Einzelhandel gestreikt. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Unter anderem an Standorten in Weimar, Gera, Greiz, Altenburg, Rudolstadt und Pößneck wurde die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist die ergebnislose Verhandlungsrunde im Einzel- und Versandhandel.