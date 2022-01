Am Freitag (21. Januar) hat Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die neue Corona-Verordnung unterzeichnet. Mit der Neufassung werden die bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen in Thüringen mit geringfügigen Anpassungen ab Sonntag (23. Januar) um zwei weitere Wochen verlängert.



Eine geplante Anpassung der Corona-Vorschriften für Gaststätten ab dem 23. Januar ist vorerst vom Tisch. Eigentlich sollte im gesamten Gastro-Bereich 2G+ gelten. Es sollen sich aber mehr als 35 Personen versammeln dürfen.



Menschen, die weder gegen Corona geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, dürfen ihre Wohnung zwischen 22 und 5 Uhr nur noch aus einem triftigen Grund verlassen. Sie dürfen sich auch höchstens mit zwei weiteren haushaltsfernen Personen treffen.



Volksfeste und Kirmesfeiern werden verboten, Clubs, Bars und Diskotheken müssen schließen. Gleiches gilt für Schwimmhallen, Freizeitbäder, Saunen und Thermen. Ausnahmen gibt es für den Schulsport.



Fitnessstudios und ähnliche Freizeitsport-Angebote in Innenräumen sind nur noch Genesenen und Geimpften zugänglich, die zusätzlich getestet sind (2G+) - eine Ausnahme gilt für den Kinder- und Jugendsport.



2G+ gilt für kulturelle Veranstaltungen, wenn mehr als 50 Personen teilnehmen. Vorher gilt 2G.



Für Menschen mit einer Booster-Impfung - Menschen, die bereits eine dritte Corona-Impfung erhalten haben - entfällt in 2G+-Bereichen die Testpflicht ab dem 15. Tag nach der Auffrischungsimpfung.



Gaststätten und Restaurants dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Innenräumen bewirten. Ab 22 Uhr gilt eine Sperrstunde.



Hotels und andere Beherbungsbetriebe dürfen Übernachtungsgäste empfangen - für touristische Reisen gilt 2G. Für nicht-touristische Übernachtungen (Dienstreisen, Übernachtungen zu medizinischen Zwecken lautet die Vorgabe 3G - also auch Übernachtung mit Test möglich.



2G gilt im Einzelhandel, wenn mehr als der Grundbedarf angeboten wird, das heißt nur noch Geimpfte und Genesene dürfen eingelassen werden (Ausnahmen: Lebensmittel, Getränke, Tierbedarf, Baumärkte, Gartenmärkte, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Orthopädieschuhtechniker, Optiker, Hörgeräteakustiker, Zeitungsverkauf, Tankstellen und Großhandel für Gewerbetreibende, Brennstoffhandel).



Der Zugang zu medizinischen Reha-Angeboten ist wieder erleichtert. Ungeimpfte haben wieder Zutritt, wenn sie negativ getestet sind.



Neue Regeln für Versammlungen



Die Obergrenze von 35 Menschen bei Versammlungen fällt. Künftig können auch wieder größere Kundgebungen regulär angemeldet werden, bislang war das nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Sie sollen jedoch weiterhin bis auf Ausnahmen nur ortsfest stattfinden können. Teilnehmer müssen den Mindestabstand einhalten und eine medizinische Maske oder FFP-2-Maske tragen.



Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte



Bei privaten Treffen gilt: Ein Haushalt darf sich mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen, sobald eine ungeimpfte Person dabei ist. Kinder bis zwölf Jahre, Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, bleiben dabei unberücksichtigt.



Strengere Regeln für Hoch-Inzidenzgebiete



Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 1.000 oder 1.500, treten automatisch am zweiten Tag danach schärfere Regeln in Kraft.



Unter anderem werden dann der Alkoholausschank eingeschränkt und FFP2-Masken etwa in Geschäften oder bei öffentlichen Veranstaltungen zur Pflicht. Ab einer Inzidenz von 1.000 gilt 2G+ unter anderem in Gaststätten, bei Veranstaltungen und bei körpernahen Dienstleistungen. Übersteigt die Inzidenz den Wert von 1.500 müssen etwa Gaststätten und Solarien schließen und werden kulturelle Veranstaltungen untersagt. Werden die Schwellenwerte sieben Tage lang unterschritten, werden die schärferen Regeln wieder außer Kraft gesetzt.



Quarantäneregelungen



Thüringen hat Quarantäne-Regeln für Coronavirus-Infizierte erlassen. Nach Mitteilung des Gesundheitsministeriums sollen die Regeln ein landesweit einheitliches Vorgehen sichern und Klarheit für Kreise und kreisfreie Städte schaffen. Beispielsweise müssen doppelt Geimpfte nicht in Quarantäne, solange sie keine Krankheitssymptome zeigen. Hier finden Sie einen Überblick über die Quarantäne-Regeln in Thüringen.



Maskenpflicht



Eine qualifizierte Gesichtsmaske (also z.B. eine OP- oder FFP2-Maske) muss weiterhin von allen Personen in allen geschlossenen Räumen getragen werden, wenn sie öffentlich oder für Publikumsverkehr zugänglich sind.



Kontaktnachverfolgung



Von Gästen und Besuchern in geschlossenen Räumen müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Gilt für



- Fahr-, Flug-, Jagd-, Hunde-, Musik-, Jugendkunst-, Tanz- und Ballettschulen

- bei Chor- und Orchesterproben

- Hotels, Pensionen, Bars und Gaststätten

- Fitnessstudios und Saunen

- Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbädern sowie Thermen

- Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros

- öffentliche Veranstaltungen

- Weiterbildungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

- Sport (Freizeit und Verein)



Veranstaltungen und Feiern



Private Feierlichkeiten sind möglich. In geschlossenen Räumen dürfen sich höchstens 50 Menschen treffen, ab 15 gilt 2G. Im Freien dürfen sich maximal 100 Menschen treffen, ab 20 gilt 2G. In beiden Fällen muss die Feier 10 Tage vorher angemeldet werden.



Bei Gottesdiensten oder Vereinsversammlungen dürfen sich maximal 35 Personen treffen. In geschlossenen Räumen gilt 3G.



Öffentliche und kulturelle Veranstaltungen dürfen in geschlossenen Räumen mit maximal 40 Prozent Auslastung stattfinden, unter freiem Himmel mit der Hälfte der möglichen Gästezahlen. Bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer erlaubt.



Öffentliche Veranstaltungen müssen mindestens zehn Werktage im Voraus beim Gesundheitsamt vor Ort angezeigt werden. Veranstaltungen mit maximal 1.000 Personen in geschlossenen Räumen sind mit Erlaubnis des Gesundheitsamts und unter Einhaltung von 3G möglich.



Testpflicht für den Präsenzbetrieb an Hochschulen



An Universitäten und Hochschulen gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. Veranstaltungen dürfen nur noch von Geimpften und Genesenen oder von Personen mit negativem Corona-Test besucht werden. 0