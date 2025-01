Grundlage dafür, wie viele Lehramts-Studierende überhaupt an den Universitäten aufgenommen werden können, sind das Studienplatzvergabegesetz und die Studienplatzvergabeverordnung des Landes. Anhand dieser wird jährlich errechnet, wie viele Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen benötigt werden und wie hoch die Ressourcen und Kapazitäten an den Universitäten sind, beispielsweise wie viele Räume oder Professoren überhaupt vorhanden sind, um die Lehramts-Studierenden ausbilden zu können. Die Zulassungszahlen werden in einer Hochschulsatzung semesterweise festgeschrieben und vom Bildungsministerium genehmigt. Wenn die Nachfrage die Zahl an Studienplätzen übersteigt, muss ausgewählt werden. Und das ist seit Jahren der Fall. Allein in den vergangenen fünf Jahren haben Hunderte junge Interessierte keine Zusage für ihr Lehramtsstudium erhalten, weil es deutlich mehr Bewerbungen als Plätze gab. 2023/24 konnten von 800 Bewerbern für ein Studium auf Grundschullehramt nur rund 300 angenommen werden, ähnliche Zahlen gab es in den Jahren zuvor. 2020/21 waren es sogar über 1.000 Bewerbungen auf 340 Plätze.