Nachdem sich die Thüringer Brombeer-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag ein kostenloses Mittagessen an Schulen und Kindergärten zum Ziel setzte, hat der neue Bildungsminister Christian Tischner (CDU) das Vorhaben konkretisiert. Er sagte am Freitag, der Passus im Koalitionsvertrag heiße im Grunde, dass ein "Zuschuss" gezahlt werden könne.

Wörtlich steht in der Vereinbarung: "Wir werden den Einstieg in ein gesundes, warmes und kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kindergärten auf den Weg bringen ... Wir streben einen Landeszuschuss zum 1.8.2027 an." Erster Unterrichtstag nach der Sommerferien 2027 ist der 23. August.