Schon lange, so heißt es, müsste die Ausbildung zur Lehrkraft reformiert werden. Stellenweise zu wenig Praxis, Dozenten, die zwar gut im Vermitteln von Fachwissen sind, selbst aber nie vor einer Klasse standen, so die Kritiker. Die Interessenvereinigung der Gymnasien Thüringen fordert jetzt in einem Schreiben, die Lehrerausbildung zu verkürzen.

"Wir leisten uns in Deutschland eine siebenjährige Berufsausbildung und müssen eben auch erleben, dass Lehramtsanwärterinnen und -anwärter fertig werden und sich nach diesen sieben Jahren nicht gut auf den Beruf vorbereitet fühlen", weiß Sven Stötzer, Vorsitzender der Vereinigung, aus eigener Erfahrung. Seit 15 Jahren ist er Schulleiter am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt.

Theorie im Studium und Praxis im Alltag sind verschieden

Lehrermangel und Unterrichtsausfall - auch hier keine Fremdwörter. Aktuell fehlen Lehrkräfte in Kunst, Bio und Physik. "Die Politik muss begreifen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht genug Lehrerinnen und Lehrer da sein werden. Wo sollen die denn herkommen? In anderen Berufen fehlen auch Menschen", sagt der Schulleiter. Die Interessenvereinigung will deshalb die Politik zum Umdenken bewegen - und endlich Veränderungen.

Das duale Lehramtsstudium für Regelschulen, das jetzt in Thüringen mit 50 Studierenden in Erfurt gestartet ist, sei ein guter Anfang und müsste auch für andere Schulformen angeboten werden. Da sind sich der Schulleiter und Lehramtsanwärterin Anne Lämmermann einig. "Ich halte das für die beste Lösung. Die lange Dauer des Lehramtsstudiums schreckt viele ab. Das muss man sich auch erst einmal leisten können. Bei dem dualen Studium sammelt man Praxiserfahrung, kann schon ein bisschen seinen Lebensunterhalt bestreiten und ist dann auch viel besser auf den Lehrerberuf vorbereitet", sagt Lämmermann.

Auch der Thüringer Lehrerverband begrüßt das Pilotprojekt. "Wir wünschen uns aber auch, dass man sich einfach mal das Studium und die Inhalte anschaut und dieses auch der Schulrealität anpasst", sagt Vorsitzender Tim Reukauf.

