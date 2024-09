Die Deutschen bewerten die allgemeinbildenden Schulen mehrheitlich als mittelmäßig. Wie aus dem Bildungsbarometer 2024 des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht, vergibt knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) die Schulnote 3, also "befriedigend". Fast jeder Dritte (29 Prozent) bewertet die Schulen in diesem Jahr als "sehr gut" oder "gut". Jeder Vierte gab der Schule im jeweiligen Bundesland eine glatte Sechs.

Was ist das ifo Bildungsbarometer? Das Ifo-Bildungsbarometer ist eine jährliche, repräsentative Meinungsumfrage des Münchner Ifo-Instituts für Bildungsökonomik. Die Umfrage dokumentiert das Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung im jeweiligen Jahr bezüglich des Bildungssystems und einiger seiner Facetten. Befragt werden stichprobenartig mehrere tausend Erwachsene aus der Gesellschaft. Es ist entsprechend keine tatsächliche Bestandsaufnahme bildungspolitischer Probleme, sondern zeigt primär, wie das Bildungssystem in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

So bewerten die Menschen in Bayern ihre Schulen mit einer Durchschnittsnote von 2,77 am besten. Dort vergeben 41 Prozent die Noten 1 oder 2. Besonders zufrieden mit ihren Schulen sind außerdem Menschen in Hamburg mit 2,92 (35 Prozent) und Sachsen mit 2,94 (33 Prozent). Anschließend folgen Baden-Württemberg mit einer Durchschnittsnote von 2,95 und das Saarland mit 2,97.