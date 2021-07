Seit dem Frühjahr führt Martin J. Riedl von der School of Journalism and Media an der University of Texas (Austin) Interviews mit dem Kommentarteam und schaut uns digital bei der Arbeit vor allem unter den Webseitenartikeln und auf Facebook zu. Wichtige Fragen für ihn sind unter anderem, wie Berufsbild, Tätigkeitsprofil, Regel- und Qualitätsentwicklung sowie Arbeitsorganisation en detail aussehen, welche Rolle technische Randbedingungen spielen, und welche Belastungen mit der Arbeit verbunden sind. Er forscht seit mehreren Jahren zu Kommentarmoderation und hat sich unter anderem in einer Studie mit den Auswirkungen negativer Emotionen in diesem Zusammenhang beschäftigt (Abstract "The Downsides of digital labour").