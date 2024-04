Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke möchte Ministerpräsident werden. Für den hypothetischen Fall, dass er Ministerpräsident wird, hat er angekündigt, die Medienstaatsverträge zu kündigen. Was würde das für Thüringen bedeuten?

Das wäre in der Tat etwas, was der Ministerpräsident mit einer einzigen Unterschrift tun könnte. Er könnte den MDR-Staatsvertrag kündigen, den Medienstaatsvertrag, den ARD-Staatsvertrag und auch den ZDF-Staatsvertrag. All diese Verträge kann er einfach so beenden.

Die Kündigung würde nicht gleich in Kraft treten. In diesen Staatsverträgen ist jeweils geregelt, was passiert, wenn ein Mitglied sie kündigt - da würde erstmal eine Frist losgehen. Beim MDR-Staatsvertrag sind das zwei Jahre. Innerhalb dieser zwei Jahre wäre die Thüringer Regierung verpflichtet, eine andere Rundfunkanstalt für Thüringen zu gründen. Die könnte sie nach eigenem Gusto errichten, mit eigenen Leuten. Sie müsste bloß eine Grundversorgung sicherstellen, sozusagen ein Minimum an Programmvielfalt und Informationsbreite.

Das wiederum könnte dann vom Verfassungsgericht überprüft werden, aber innerhalb dieses Rahmens hätte die Regierung einen großen Gestaltungsspielraum. Dadurch, dass es lange dauert, bis das Verfassungsgericht urteilt, hätte eine autoritär-populistische Regierung in jedem Fall eine ganze Weile Zeit, bevor festgestellt werden könnte, dass die Neuregelung verfassungswidrig ist.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Kurzum, das kann der Ministerpräsident mit einer Unterschrift tun, er braucht dafür weder einen Kabinettsbeschluss noch einen Landtagsbeschluss. Er muss es auch nicht transparent machen. Für den Abschluss von Medien- und überhaupt von Staatsverträgen ist die Zustimmung des Landtags erforderlich, für die Kündigung aber im Moment nicht.

Unser Vorschlag wäre, das gleich zu gestalten und auch für die Kündigung von Staatsverträgen eine Zustimmung des Landtages vorzuschreiben. So wäre zumindest klargestellt, dass der Ministerpräsident damit durch den Landtag muss und dadurch eine öffentliche Debatte über dieses Thema stattfinden kann. Dass das nicht einfach exekutiv vollstreckt werden kann.

Das könnte der Landtag noch vor der Landtagswahl am 1. September beschließen?

Das müsste der Landtag vor der Landtagswahl durch eine Verfassungsänderung beschließen. Es ist sehr schwer, wie wir an ganz vielen Stellen schon gesehen haben, eine Verfassungsänderung herbeizuführen, aber es ist möglich und letztlich eine Frage des politischen Willens.

Sollten sich andere Bundesländer und der Bund die Fragen, die sie für Thüringen gestellt haben, anschauen - sowie Ihre Antworten darauf?

Ja. Die Notwendigkeit, sich mit diesen Stellschrauben im Rechtssystem und in der Verfassung zu beschäftigen und sie auf ihre Missbrauchsfestigkeit zu überprüfen, stellt sich in allen Bundesländern in unterschiedlicher Dringlichkeit. Natürlich macht es einen Unterschied, ob eine Sperrminorität tatsächlich in greifbarer Nähe ist oder ob das noch nicht der Fall ist. Aber der Anlass dazu, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, besteht überall - auch im Bund.

Einerseits sollte der Bund mit Blick auf die Länder schauen, wie die Politik sich in dem Moment verändert, wo auf Landesebene eine autoritär-populistische Regierung besteht, die dann im Bundesrat und in der Ministerpräsidentenkonferenz sitzt. Als Mitglied des Bundesrates könnte eine Landesregierung jederzeit im Bundestag das Wort ergreifen und so den Bundestag zu ihrer Bühne machen.

Der Bund hat die Pflicht, zu gewährleisten, dass die grundlegenden Prinzipien der Verfassung auch in den Ländern gelten. Maximilian Steinbeis Verfassungsrechtler

Der Bund hat die Pflicht, zu gewährleisten, dass die grundlegenden Prinzipien der Verfassung auch in den Ländern gelten. Wenn also ein Land tatsächlich in ein autoritäres Regime abgleiten würde, hätte der Bund die Pflicht, etwas dagegen zu unternehmen. Doch dazu gibt es keine Praxis, weil es diesen Fall noch nie gab. Es gibt keine Rechtsprechung dazu, keiner weiß genau, was dann zu unternehmen wäre. Schon deshalb ist die Notwendigkeit für den Bund groß, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und Unklarheiten aufzulösen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Das wäre etwa der Fall, wenn ein Land anfängt, Bundesgesetze nicht mehr umzusetzen. Um ein Beispiel herauszugreifen: Wenn ein Land sagt, wir stellen keine Aufenthaltsgenehmigungen mehr aus, wir verlängern auch keine mehr. Wir geben Leuten, die eigentlich einen Anspruch darauf haben, die Staatsangehörigkeit nicht mehr. Wir müssten es zwar, aber wir machen es nicht.

Bildrechte: picture alliance / Fabian Sommer/dpa | Fabian Sommer

Was könnte man dagegen tun?

Da gäbe es zuerst einmal die Möglichkeit, dass die betroffenen Leute vor dem Verwaltungsgericht dagegen klagen und Recht bekommen. Doch was, wenn das Land dann sagt, wir setzen dieses Urteil nicht um? Kurzum: Was passiert, wenn eine Landesregierung wirklich hart in die Blockade gehen würde?

Spätestens dann wäre der Moment erreicht, wo der Bund aktiv werden muss und sich die Mittel, die das Grundgesetz zur Verfügung stellt, ganz genau anschauen muss. Das ist bisher zwar noch nicht passiert. Doch dafür, dass der Bund anfängt, sich mit diesen Szenerien zu beschäftigen, ist es allerhöchste Zeit.

Zurück zu Thüringen. Sie haben die Ergebnisse Ihres Projektes Landtagsabgeordneten vorgestellt. Haben sie Hoffnung, dass der Landtag die von Ihnen angesprochenen Punkte umsetzt?

Die Situation hier in Thüringen ist schwierig, allein deswegen, weil es schwierig ist, im Landtag überhaupt zu Mehrheiten zu kommen. Es wäre notwendig, dass sich die Regierungskoalition mit der CDU und der FDP auf gemeinsame Beschlüsse verständigt. Die Punkte noch vor der Landtagswahl umzusetzen, wäre dringlich und notwendig. Wenn man das politisch nicht will, dann werde ich nichts dagegen tun können, aber es liegt nicht daran, dass es nicht geht.

Sie haben gesagt, dass Sie die Ergebnisse des Thüringen-Projektes in der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Wie genau wollen Sie an die Bürgerinnen und Bürger herantreten?

Die Handlungsempfehlungen, die wir im Landtag vorgestellt haben, richten sich an die Politik. Denn dort müssen sie umgesetzt werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, sich überhaupt erst mal mit den Szenarien zu beschäftigen, die auf die Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen zukommen können: auf Kommunalbeamte, auf Ministerialbeamte, auf Lehrer, auf Richter, auf Menschen in der Wissenschaft, in der Kultur und Menschen, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten.

Bildrechte: Michael Frömmert/MDR THÜRINGEN

An ganz vielen Stellen gibt es Menschen, auf die es ankommen wird, wenn sich diese Szenarien realisieren und die dann hart betroffen sein werden. Diese Menschen darauf vorzubereiten und sie zu animieren, sich mit diesen Szenarien zu beschäftigen, bevor sie sich realisieren, ist ein ganz integraler Bestandteil unseres Projektes.

Wie genau setzen Sie das um und wie geht es mit Ihrem Projekt weiter?